На улицы южноуральских городов вернут базары

Челябинская область попала в число «пилотных» регионов по развитию малоформатной торговли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, Южный Урал вошел в перечень регионов, где будут отрабатываться неотложные меры по поддержке малых и средних предпринимателей.

По распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина региональным властям рекомендовано оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Для этого необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов.

В целом для развития розничных и оптовых рынков, мобильной торговли регионам и муниципальным образованиям необходимо устранить излишние административные барьеры, также рекомендовано обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество ярмарок и торговых объектов. Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить для тех, кто продает продукты собственного производства и ведущим личное подсобное хозяйство.

Минэкономразвития Челябинской области сформировало проект дорожной карты по развитию малоформатной торговли в регионе. Существенная часть мероприятий, включенных в нее, посвящена формированию нормативной правовой базы. В ней найдут отражение совместные инициативы правительства, законодательного собрания области, муниципалитетов, общественных, деловых объединений, бизнеса и контрольно-надзорных органов.

Сведения об этой работе представляются в минпромторг России, который в свою очередь готовит итоговый доклад в правительство РФ.

Отметим, что много лет власти Челябинска и других городов Южного Урала боролись с действовавшими на их территории с 1990-х годов рынками. Особенно активно действовала мэрия областного центра. Были зачищены рынки у дворца спорта «Юность» (на его месте обустроили станцию междугородного сообщения), на пересечении улицы Чичерина и проспектов Победы и Комсомольского, на улице Доватора и ряд других. Часто их уничтожение сопровождалось протестами горожан и предпринимателей.

Последняя битва развернулась вокруг рынка на площади у кинотеатра «Победа» в Курчатовском районе. Еще полгода назад мэр Челябинска Наталья Котова требовала у главы района Сергея Антипова положить конец несанкционированной торговле на этой площадке.

Попытку же развернуть малоформатную торговлю на площади Революции, предпринятую властями в прошлом году, вряд ли кто-нибудь сочтет экономическим решением. Организовать торговлю овощами и фруктами в нескольких десятках метров от двух магазинов эконом-класса – идея так себе. Если, конечно, мэрия не преследовала цель раз и навсегда решить вопрос с угрозой проведения на главной площади акций протеста.

Теперь же южноуральским чиновникам придется вспомнить «старые-добрые» девяностые. И вернуть только недавно практически полностью уничтоженные базары в города. При этом главным минусом такого формата торговали является непрозрачность денежных потоков, проблемы с качеством реализуемого товара, а также санитарным состоянием как самого рынка, так и прилегающей территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.02.21

Граница на замке: в Челябинской области ограничили движение через пункты пропуска. / На Южном Урале жители разваливающегося дома оказались на грани выживания, власти помочь не торопятся. / Дилерам, задержанным на Южном Урале с восемью кило героина, огласили приговор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»