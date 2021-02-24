Южноуральца, расстрелявшего тещу и родственницу, отправили в колонию

К длительному сроку лишения свободы приговорен южноуралец, расстрелявший двух женщин в Агаповском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 24 февраля, в Челябинском областном суде оглашен приговор 27-летнему жителю Магнитогорска, обвинявшемуся в угрозах убийством своей бывшей супруге, уничтожении ее имущества, незаконных действиях, связанных с приобретением и перемещением огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в двойном убийстве.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей южноуралец признан виновным, заслуживающим снисхождения по ряду преступлений.

Установлено, что в марте 2019 года из-за ссоры с бывшими супругой и тещей мужчина приехал к ним домой в поселок Урожайный Агаповского района с пистолетом. Там он выстрелил несколько раз в голову бывшей тещи и зашедшей к ней в гости родственницы. От полученных ранений головы одна женщина скончалась на месте, другая – в больнице.

В этот момент в соседней комнате находилось пятеро маленьких детей, которые и сообщили о случившемся родственникам.

Кроме того, накануне убийства южноуралец избил бывшую супругу и неоднократно угрожал ей убийством, требуя, чтобы она оставила ему ребенка и уехала из области.

Также в ходе одной из ссор он разбил и выбросил дорогостоящий сотовый телефон жены, а орудие убийства незаконно приобрел у своего знакомого.

Мужчину признали виновным в двух эпизодах угрозы убийством, умышленном уничтожении имущества, незаконных приобретении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также умышленном убийстве двух лиц.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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