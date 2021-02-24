Ограничение движения транспорта по южноуральским дорогам продлили до утра 25 февраля

Ограничение движения транспорта по дорогам Южного Урала продлено до 10 часов утра 25 февраля.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ограничение распространяется на Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский районы.

В данный момент для очистки автомобильных дорог от снежных заносов привлечено 206 единиц спецтехники.

Остается сложная ситуация:

Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск (в районе п. Новоахуново)

Скалистый – Луговой – Искра (в районе п. Луговой)

Южноуральск – Магнитогорск (в районе п. Петропавловский)

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (в районе п. Бородиновка)

Южноуральск – Магнитогорск (в районе п. Солодянка).

Обход города Магнитогорска (в районе примыкания с а/д Подъезд к Старая Магнитка)

Кроме того, ведутся работы по расчистке дорог для восстановления электросетевого хозяйства:

Кизильский район

Путь Октября – Полоцкое – Новинка

Карталинский район

Елизаветполька – Южностепное – Гражданское

Диспетчерская служба Миндортранса работает круглосуточно, телефон 8-351-237-88-92.

Челябинск, Павел Зварзин

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