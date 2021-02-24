Пожилая челябинка скончалась в метель на остановке общественного транспорта

Жители Челябинска обнаружили на остановке общественного транспорта умершую женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилая женщина скончалась на остановке, расположенной рядом с перекрестком улиц Салютная и Героев Танкограда в Тракторозаводском районе Челябинска сегодня, 24 февраля.

Горожане обнаружили женщину лежащей на скамейке остановочного комплекса около 14:00, пишет «Первый областной». Медики экипажа скорой медицинской помощи констатировали смерть.

По данному факту отдел СКР по Тракторозаводскому району начал проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Напомним, второй день в Челябинской области бушует непогода. Общественный транспорт ходит с перебоями. Сохраняется порывистый ветер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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