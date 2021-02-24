Вторые сутки снежного плена: южноуральцы обвинили власти в неготовности в непогоде и бездействии

Жители Челябинской области продолжают испытывать сложности из-за непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы не оценили оптимизма губернатора Челябинской области Алексея Текслера, обратившегося к ним в социальных сетях в связи с захватившей регион непогодой.

Напомним, снегопад и метели обрушились на Челябинскую область во вторник, 23 февраля. Непогода спровоцировала транспортный и коммунальный коллапсы. Г-н Текслер сегодня вечером обратился к жителям региона на своих страницах в социальных сетях. «Последние сутки Челябинская область во власти стихии. Погодные условия, особенно на юге региона, иначе как экстремальными не назовешь. Все силы сразу были брошены на расчистку занесенных снегом дорог, спасение людей. Работают дорожные службы, МЧС, коммунальщики, – написал чиновник. – Только что доложили, что на дорогах почти все автомобили вызволены из снежного плена. Больше 1300 человек спасено, много детей. Но не расслабляемся. Развернуто 15 пунктов временного размещения. Коммунальные службы восстанавливают энерго- и теплоснабжение. Понадобится еще какое-то время, чтобы электричество и тепло вернулись в каждый дом».

По словам главы региона, прогноз погоды пока неблагоприятный, риски сохраняются. Но оптимизма Алексей Текслер не теряет. «Обязательно справимся. И не с таким справлялись», бодро завершил обращение чиновник.

Однако жители области оптимизма губернатора не разделяют. «У нас в Каслях как ветра, так и света нет, – возмущается жительница Южного Урала. – В такие морозы те, у кого двухконтурные котлы, сидят без отопления. Никогда ни одна организация не делала подтяжку проводов. Все подстанции древние. Когда-нибудь будет порядок? Деньги берут исправно, а обслуживания ноль».

Ей вторит жительница Троицка: «Поселок Гончарка, Троицк, замерзают люди. Не могут выйти из дома, нет электричества, отопление не работает из-за этого! Ребенок в шапке, в обуви. Пишут: неужели нам дадут замерзнуть?! Инфа из Инстаграм, в МЧС они звонили, помощи нет. Пишут с помощью мобильного интернета, не знаю, насколько у них хватит зарядки телефонов. Примите меры!» – пишет женщина.

Южноуральцы жалуются на множество коммунальных аварий. «Троицк, Дерибаса, 22, – рассказывают жители региона. – Нет воды, выехать не можем, так как дорога не чищена. Пробовали, застряли. А просто ЖЭК не хочет устранять утечку воды, которая течет прямо под полом, уже мокрый пол».

В Верхнем Уфалее жители дома №30 по улице Победы (поселок Никельщиков) и вовсе не могу выйти из подъезда, так как рискуют утонуть, – вода дошла уже до второй ступеньки. Дом топит вторую неделю, но местные власти ничего не предпринимают, ссылаясь на аномальные холода. Тот, кто не желает в такой мороз мочить ноги (по другому из подъезда не выйти) вынужден выбираться из дома через окно.

Интересует южноуральцев и вопрос о том, кто в итоге заплатит за последствия разгула стихии. «Сосновский район, поселок Томинский. С 23 часов нет электроэнергии, дома все батареи разморозило. Вопрос – за чей счет банкет, точнее ремонт отопления? Где подготовленность к таким ситуациям?» – возмущаются жители пригорода Челябинска.

«Уважаемый Алексей Леонидович, почему у нас очистку дорог отдают организациям, у которых ни сил, ни людей, ни техники? – интересуются южоуральцы. – Кизильский район до сих пор без дорог, прервано транспортное сообщение между поселками, ни скорая не проезжает, ни аварийные службы, люди сидят без света со вчерашнего дня. Звоним начальнику дорожного участка, ответ один: у меня три единицы на весь район. 450 километров дорог и три единицы! Видимость позволяет работать, метель успокоилась. А люди без воды, света и дорог! Бардак у вас в дорожном хозяйстве! Бардак!»

Все комментарии сделаны уже вечером 24 февраля. От одной из последних по времени публикаций веет отчаянием. «Поселок Городок Осиновка с утра без света, бензин в генераторах на исходе, дороги передуты, выехать в город невозможно. В Кременкульской администрации ответили, что все сделано. Электрики закончили работу в Малиновке и уехали. А нам как быть?» – спрашивает у губернатора житель населенного пункта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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