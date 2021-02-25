В Челябинске продавец с приятелем выкрали из салона связи телефоны на 350 тысяч рублей

Челябинские полицейские задержали похитителей 20 телефонов на сумму свыше 350 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Металлургический» обратилась 19-летняя челябинка. Девушка рассказала, что в салон сотовой связи по улице Черкасская, где она работает продавщицей, ворвался неизвестный и отнял у нее 20 сотовых телефонов на сумму свыше 350 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали ранее судимого за имущественные преступления 23-летнего мужчину.

Оказалось, что молодой человек знаком с челябинкой. Вместе они инсценировали грабеж, а сотовые телефоны, якобы украденные из торговой точки неизвестным, продали.

Похищенные гаджеты изъяты и возвращены законному владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. За это им грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам заведомо ложного доноса. Это еще до двух лет лишения свободы.

Подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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