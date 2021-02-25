В Троицке перед судом предстанет банда автоугонщиков, подозреваемая в краже авто на 13 миллионов рублей

В суд Троицка передано уголовное дело по факту серии краж автомобилей на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственным отделом МО «Троицкий» завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Челябинска в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Из материалов уголовного дела следует, что ранее судимый 43-летний челябинец создал группу для угона дорогостоящих иномарок. В криминальный бизнес он вовлек 59-летнего земляка, который ранее также был судим. Кроме того, в состав группировки вошли двое ранее судимых жителей Екатеринбурга 40 и 50 лет.

В преступной группе роли злоумышленников были четко распределены. Организатор вместе с подельником из Челябинска подбирали подходящие для кражи автомобили и, используя оборудование, предназначенное для бесконтактного открытия автомобилей, вскрывали и похищали их. Жители Екатеринбурга в свою очередь меняли идентификационные номера на машинах и продавали их в различные города России под видом легальных.

Злоумышленники были задержаны при попытке угона автомобиля в Еманжелинске.

Следствием доказана причастность угонщиков к хищению 8 иномарок. Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей. Сотрудниками полиции изъяты и переданы владельцам 7 автомобилей.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением в отношении жителей Челябинска направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении еще двоих фигурантов выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.

На период следствия всем участникам группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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