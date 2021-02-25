Ограничение движения по южноуральским дорогам продлено до вечера 25 февраля

Ограничение движения по южноуральским дорогам продлено до 18 часов сегодняшнего дня.

Напомним, из-за погодных условий и их последствий закрыты трассы в Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском, Пластовском, Чесменском, Троицком, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбаксклм и Октябрьском районах.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, движение по основным региональным магистралям будет постепенно открываться раньше 18:00 по мере очистки дорожного полотна. Сейчас техника работает в интенсивном режиме.

Телефон круглосуточной диспетчерской службы миндортранса 8-351-237-88-92.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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