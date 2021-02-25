Режим повышенной готовности введен в еще одном муниципалитете Челябинской области

Режим повышенной готовности введен в еще одном южноуральском муниципалитете.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, на сегодняшний день в 13 районах регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями. Это Локомотивный городской округ, Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Каталинский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий и Чесменский районы.
Режим повышенный готовности действует в Кыштыме, теперь к нему присоединился Катав-Ивановск.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 25.02.21
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