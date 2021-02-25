Режим повышенной готовности введен в еще одном муниципалитете Челябинской области

Режим повышенной готовности введен в еще одном южноуральском муниципалитете.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, на сегодняшний день в 13 районах регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями. Это Локомотивный городской округ, Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Каталинский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий и Чесменский районы.

Режим повышенный готовности действует в Кыштыме, теперь к нему присоединился Катав-Ивановск.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.02.21

Ограничение движения по южноуральским дорогам продлено до вечера 25 февраля. / В Челябинской области выявлено 211 новых случаев коронавируса. / Крепкие морозы на Урале продержатся еще сутки, затем ослабеют. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»