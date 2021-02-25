Температура в домах южноуральского поселка снизилась до +8 градусов

Общественники уведомили прокуратуру о критической обстановке в поселке Саргазы, где температура в домах упала до 8 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники просят прокуратуру о незамедлительной проверке в поселке Саргазы, где жители продолжают замерзать в своих домах.

Более того, из-за бездействия ответственных лиц ситуация в поселке усугубилась, и в день, когда в Челябинскую область пришла аномальная погода с бураном, показатели термометров в квартирах саргазинцев упали до +8, +10 градусов. Активисты заявили, что ситуация в поселке критическая.

Ранее общественники добились оперативной реакции прокуратуры на проблему слабого отопления в поселке. После прокурорской проверки эксперты жители поселка сообщили, что батареи в некоторых домах на момент ее проведения стали греть лучше, но потом все вернулось на круги своя.

Саргазинцы обращались к местным властям и писали коллективные заявления в различные инстанции с просьбой хотя бы утеплить дома, жалуясь на то, что сильным ветром здания продувает буквально насквозь. Эти просьбы остались без внимания. Сейчас, когда на Южный Урал пришли морозы с сильными ветрами и снежными вихрями, южноуральцы всерьез опасаются за свои жизни и здоровье, ведь во многих домах резко похолодало.

«Все перемерзло – и вода, и отопительная система. Отопительный котел потек. В доме минусовая температура. И все нам отвечают, что все в норме и под контролем», – рассказала жительница поселка.

Общественники сообщают, что жалобы на слабое отопление поступают из нескольких домов сразу на трех улицах – Мира, Ленина, Набережной.

«Жители жалуются, что дети болеют – простыли, сидя дома в верхней одежде. Плюс 8-12 градусов, тем более в такую погоду – это уже прямая угроза здоровью и жизни людей. Мы просим надзорные органы незамедлительно повлиять на ситуацию, раз выстроить диалог местные власти с жителями не могут», – заявил эксперт общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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