Пресс-секретарь южноуральского губернатора получил повышение

В преддверии избирательной кампании глава Южного Урала Алексей Текслер перераспределил полномочия своих подчиненных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отвечавшая за информационную политику заместитель руководителя аппарата губернатора Челябинской области Анна Булатова ушла в отставку. Ее пост занял пресс-секретарь главы Южного Урала Сергей Зюсь. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер.

Анна Булатова перешла на работу в региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия», которую в области возглавляет также Алексей Текслер. Эксперты связывают это с предстоящей кампанией по выборам депутатов Государственной думы, а также продолжающимся процессом подчинения партийных структур непосредственно губернатору и его ближайшему окружению.

Напомним, Анна Булатова перебралась в Челябинскую область в 2019 году вслед за вице-губернатором Анатолием Векшиным, с которым работала в Мурманской области. В аппарате губернатора чиновница занималась вопросами информационной и внутренней политики.

Сергей Зюсь стал пресс-секретарем губернатора в июне 2019 года, перейдя на работу в структуры правительства с аналогичной должности в мэрии Озерска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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