Экс-глава южноуральского района заплатит за уничтожение памятника культуры

В Каслях суд взыскал с бывшего главы района свыше 2,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба за уничтожение объекта культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал в июне 2018 года экс-главу муниципалитета Александра Грачева виновным в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков и незаконной передаче предпринимателю исторического здания.

В 2012-2013 годах чиновник незаконно выделил местным жителям два участка, обремененных правами третьих лиц. Также в 2014 году передал объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности. В результате здание было демонтировано, на земельном участке построили новый объект.

Судом бывшему главе района назначено условное наказание, от которого он был освобожден по амнистии.

«Городским прокурором направлено исковое заявление в суд о взыскании с Грачева в пользу муниципального образования «Каслинский муниципальный район» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 2,2 миллиона рублей, – рассказали в надзорном ведомстве. – Каслинским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме».

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, его исполнение поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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