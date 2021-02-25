В застрявшей на южноуральской трассе «скорой» умерла пациентка

Жительница Челябинской области скончалась в попавшей в автомобильный затор машине скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 23 февраля на автомобильной дороге, соединявшей деревню Малиновка Сосновского района и административный центр Агаповского района – село Агаповка.

По словам южноуральцев, из-за снежных заносов на магистрали образовался автомобильный затор. Ликвидировать его не могли около десяти часов.

Среди оказавшихся в снежном плену авто была и машина скорой медицинской помощи. Пока экстренные службы пытались ликвидировать затор, женщина скончалась.

В министерстве здравоохранения Челябинской области информацию о трагедии подтвердили. Как уточнили в ведомстве, уже к моменту приезда бригады женщина находилась в коме. Медики сделали все возможное, но спасти пациентку не удалось.

Напомним, 23-24 февраля из-за сильных снегопадов и метелей почти на всей территории Челябинской области ухудшилась обстановка на дорогах. Автомобили часами простаивали на магистралях из-за сильных заносов. Дорожные организации с трудом очищали дороги от сугробов наметенного снега. Жителей региона призывали не пользоваться автотранспортом.

В настоящее время движение по региональным трассам закрыто до 18 часов четверга, 25 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.02.21

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