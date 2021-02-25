В правительстве Челябинской области объяснили повторное закрытие дорог

В региональном миндортрансе прокомментировали новое ограничение автомобильного движения в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта, повторное закрытие дорог связано с необходимостью интенсивной очистки магистралей от снега.

«Неблагоприятные погодные условия продолжались трое суток практически на половине территории области. Образовались значительные препятствия на автодорогах в виде заносов, которые в некоторых местах достигали 2-3 метров в высоту. Для ликвидации последствий были необходимы значительные усилия как техники, так и людей. Дорожники пробивают дороги», – пояснили в ведомстве.

Возможность проезда есть, но из-за снежных переметов на многих участках было организовано реверсивное (в одну полосу) движение. Круглосуточно велась работа спецтранспорта для решения технологических аварий – во многих населенных пунктах пропала электроэнергия, отопление, водоснабжение и так далее, напомнили в миндортрансе.

«Однако, как только одновременно выдвинулись автомобили, образовалась пробка. В связи с чем было принято решение продлить ограничения до 18:00 с постепенным открытием магистралей для того, чтобы провести интенсивную расчистку дорожного полотна, открыть сквозной проезд по всей опорной сети автомобильных дорог Челябинской области (двустороннее движение) и обеспечить специальной технике бесперебойный проезд к местам ликвидации аварий», – рассказывают чиновники.

В приемную ведомства с утра поступило более 100 звонков, ситуация поясняется каждому позвонившему. «Дорожники работают в круглосуточном режиме», – заверили представители миндортранса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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