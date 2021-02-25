В Миассе девятилетняя школьница погибла в горящем доме

В Челябинской области ребенок погиб в горящем частном доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 25 февраля, ранним утром на центральный пункт пожарной связи Миасского гарнизона поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Коммунистическая.

На момент прибытия огнеборцев жилой дом горел изнутри практически по всей площади. Пожару был присвоен ранг «1БИС». На тушении возгорания работало звено газодымозащитной службы. В ходе разведки в одной из комнат, на втором ярусе детской кровати была обнаружена девочка девяти лет без признаков жизни. Удалось предотвратить угрозу распространение огня на другие строения. Открытое горение было ликвидировано на площади 60 квадратных метров.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося было установлено, что в доме жила женщина с тремя детьми. С ее слов, ночью она проснулась от запаха гари. Выйдя из комнаты и открыв дверь на кухню, она увидела, что кухня горит. Вместе с 13-летней дочерью они выбрались через окно, а ее 15-летний сын рождения покинул дом через другое окно на противоположной стороне дома.

«Сотрудники МЧС, прибывшие на тушение пожара, не были своевременно проинформированы о том, что в доме находится еще один ребенок. Было упущено драгоценное время. Ко всему прочему, верхний ярус кровати практически не оставил ребенку шансов: угарный газ при пожаре скапливается в верхней части помещения. Позднее обнаружение пожара из-за ночного времени суток позволило пламени набрать силу и распространиться на значительную площадь», – рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Прибывшие работники скорой помощи госпитализировали выживших детей в больницу с предварительным диагнозом «ожог верхних дыхательных путей». Их состояние оценивается как удовлетворительное. Женщина от госпитализации отказалась.

На месте была организована работа психолога Миасского пожарно-спасательного отряда.

Причину пожара предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории и сотрудникам отделения дознания. Рассматриваются две версии: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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