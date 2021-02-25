Южноуральские дороги закрыты до утра 26 февраля, но с части трасс ограничения сняли

В Челябинской области в очередной раз продлил ограничения на движение по дорогам регионального значения.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, до 9 часов 26 февраля вводится временное ограничение движения на участках автомобильных дорог регионального значения в Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском, Пластовском, Чесменском, Троицком, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Октябрьском районах.

Однако ряд дорог уже открыли для проезда. Это:

– Южноуральск – Магнитогорск;

– Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (участок Черноречье – Карталы);

– Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск;

– Урлядинский – Ложкино – Межозерный;

– Челябинск – Октябрьское (Октябрьского района);

– Троицк – Октябрьское (участок Октябрьское – граница Октябрьского МР; участок Троицк – Белозеры);

– Магнитогорск – Кизильское – Сибай (Башкортостан);

– Кизильское – Богдановское;

– Пласт – Демарино – Старый Кумляк;

– Магнитогорск – Аэропорт;

– Стерлитамак (Башкортостан) – Белорецк – Магнитогорск;

– Объездная автодорога вокруг Магнитогорска (участок п. Смеловский – примыкание к автодороге Магнитогорск – Кизильское – Сибай);

– Фершампенуаз – Куропаткинский – Кассельский – автодорога Верхнеуральск – Петропавловский (участок с. Фершампенуаз – п. Кассельский);

– Фершампенуаз – Южный – Северный;

– Карталы – Великопетровка;

– Карталы – Анненское;

– Село Великопетровка – автодорога Карталы – Анненское;

– Великопетровка – Татищево;

– Татищево – Кужубаевский – Париж.

Челябинск, Павел Зварзин

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