Южноуральские дороги закрыты до утра 26 февраля, но с части трасс ограничения сняли

В Челябинской области в очередной раз продлил ограничения на движение по дорогам регионального значения.
Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, до 9 часов 26 февраля вводится временное ограничение движения на участках автомобильных дорог регионального значения в Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском, Пластовском, Чесменском, Троицком, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Октябрьском районах.
Однако ряд дорог уже открыли для проезда. Это:
– Южноуральск – Магнитогорск;
– Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (участок Черноречье – Карталы);
– Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск;
– Урлядинский – Ложкино – Межозерный;
– Челябинск – Октябрьское (Октябрьского района);
– Троицк – Октябрьское (участок Октябрьское – граница Октябрьского МР; участок Троицк – Белозеры);
– Магнитогорск – Кизильское – Сибай (Башкортостан);
– Кизильское – Богдановское;
– Пласт – Демарино – Старый Кумляк;
– Магнитогорск – Аэропорт;
– Стерлитамак (Башкортостан) – Белорецк – Магнитогорск;
– Объездная автодорога вокруг Магнитогорска (участок п. Смеловский – примыкание к автодороге Магнитогорск – Кизильское – Сибай);
– Фершампенуаз – Куропаткинский – Кассельский – автодорога Верхнеуральск – Петропавловский (участок с. Фершампенуаз – п. Кассельский);
– Фершампенуаз – Южный – Северный;
– Карталы – Великопетровка;
– Карталы – Анненское;
– Село Великопетровка – автодорога Карталы – Анненское;
– Великопетровка – Татищево;
– Татищево – Кужубаевский – Париж.
Челябинск, Павел Зварзин
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