Большинство школьников Челябинска остаются дома

В школах Челябинска снова отменили занятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха, сегодня, 26 февраля, отменены занятия с 1 по 9 классы первой и второй смен.

В ночь на пятницу столбик термометра в областном центре опускался к отметке -28 градусов по Цельсию. Днем синоптики обещают -16, -18 градусов. Ветер западный с переходом на южный 2-7 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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