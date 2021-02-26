В Челябинской области продлили запрет на движение по ряду дорог (СПИСОК)

В Челябинской области продлили ограничение на передвижение по ряду региональных и муниципальных дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе, на некоторых дорогах перекрыты лишь небольшие участки от 300 до 500 метров – они требуют дополнительной расчистки. В течение сегодняшнего дня до 17:00 они будут постепенно открыты.

Список дорог, на которых продолжает действовать запрет движения, содержится в приказе, опубликованном ниже.

По остальным трассам проезд свободен.

Челябинск, Павел Зварзин

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