В Миассе ищут водителя, сбившего одиннадцатилетнего школьника

В Миассе автомобилист сбил 11-летнего мальчика и скрылся.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД Миасса, авария произошла вчера, 25 февраля, в 18:36 в районе дома 49 по улице 8 Июля.
Неизвестный водитель совершил наезд на пешехода 2009 года рождения, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
После дорожно-транспортного происшествия школьнику понадобилась медицинская помощь. На улице ребенок находился без сопровождения взрослых. Водитель с места ДТП скрылся.
Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по факту ДТП просят позвонить по телефонам 299-600, 299-638, или 02.
С начала года на территории Миасса зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в которых 36 детей получили травмы и один ребенок погиб.
Челябинск, Виктор Елисеев
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