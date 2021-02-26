В Миассе ищут водителя, сбившего одиннадцатилетнего школьника

В Миассе автомобилист сбил 11-летнего мальчика и скрылся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД Миасса, авария произошла вчера, 25 февраля, в 18:36 в районе дома 49 по улице 8 Июля.

Неизвестный водитель совершил наезд на пешехода 2009 года рождения, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После дорожно-транспортного происшествия школьнику понадобилась медицинская помощь. На улице ребенок находился без сопровождения взрослых. Водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по факту ДТП просят позвонить по телефонам 299-600, 299-638, или 02.

С начала года на территории Миасса зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в которых 36 детей получили травмы и один ребенок погиб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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