Число инфицированных коронавирусом достигло 1,5 процентов от общей численности южноуральцев

В Челябинской области за сутки выявлено 206 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлен 51 тысяча 751 зараженный. Это 1,5% от населения области. 2 тысячи 235 инфицированных умерли (непосредственно от COVID-19 – 987).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.02.21

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