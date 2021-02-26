Число январских автокредитов на Южном Урале выросло на 7%

В Челябинской области автокредитование растет быстрее, чем в среднем по России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, региона находится на 8 месте среди субъектов РФ по количеству выданных автокредитов в январе 2021 года (2334 единицы).

Динамика роста данного показателя составила +7% по сравнению с январем 2020 года (в России число автокредитов увеличилось за тот же период на 5%).

Причинами роста эксперты называют старт госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили. Однако это далеко не единственный фактор, приведший к наращиванию темпов выдачи кредитов на покупку автомобиля.

«Наши подписчики сообщают, что в последнее время при покупке новой машины, автосалоны навязывают автокредиты, отказывая под разными предлогами в приобретении автомобиля за счет собственных средств», – рассказали в региональной КСП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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