Челябинские ученые выиграли китайский грант на исследование коронавируса

Проект южноуральских ученых стал одним из победителей российско-китайского конкурса грантов на исследование новой коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявка ученых ЮУрГУ стала победителем конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, направленных на изучение коронавирусной инфекции, проводимого РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая.

Конкурс был объявлен в 2020 году, заявки на него принимались в сентябре-ноябре.

Задача конкурса – «поддержка фундаментальных научных исследований, объединение сильных сторон исследовательских групп России и Китая для совместных исследований, способствующим пониманию коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им болезни (COVID- 19)».

На конкурс могли быть представлены проекты исследований, касающихся скрининга и разработки антивирусных препаратов широкого спектра действия, исследования и разработки анти-коронавирусной вакцины, этиологии и патогенных механизмов действия вирусов животного происхождения и защитных иммунных механизмов против вируса, новых технологий для быстрой и точной диагностики коронавируса.

Срок реализации проекта – 2 года. Размер гранта на каждом этапе – от 3 до 4 миллионов рублей.

По данным сайта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), на конкурс было подано 17 заявок. Поддержку получили три проекта. Среди них заявка ученых Южно-Уральского государственного университета «Иммуноопосредованные механизмы коронавирусной инфекции: новые направления и новые вызовы».

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