Уральские металлурги успешно выступили на чемпионате мира по шахматам

Сборная команда ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приняла участие в первом официальном чемпионате мира по шахматам среди корпораций. Соревнования, в которых участвовали 235 корпораций из 78 стран мира, состоялись в онлайн-формате на базе шахматной платформы Shess.com.

Магнитогорцы по итогам заявки находились на 110 месте по рейтингу ФИДЕ и, согласно жеребьевке, попали в группу «F». В ней выступали 40 команд.

В первый день соревнований команда ПАО «ММК» в составе Сергея Кулагина (ООО «ММК-Информсервис»), Андрея Полежаева (ЭСПЦ), Александра Гришина (ООО «МРК») и Светланы Кандрашиной (легионер) сыграла три тура с командами Bellrok (Англия), Europen Patent Office The Hague (Голландия), Франции, набрала 9,5 очка и переместилась с 19-й позиции на 11-ю.

Во второй день команда ПАО «ММК» сразилась с командами Чехии, «Локомотив» (ОАО «РЖД») и Индии. Набрав 6 очков, с 15,5 очками в своей подгруппе магнитогорцы с 11 позиции поднялись на 5 строчку в турнирной таблице. На протяжении двух игровых дней в команде также присутствовали два запасных игрока – Илья Аристов (Прокатсервис №1, ООО «ОСК») и Алина Биктимирова (легионер).

В финал соревнований вышли только команды, занявшие первое место в своих группах. Победитель был определен в играх по олимпийской системе. Первое место завоевал GRENKE BANK (Германия), второе – СБЕРБАНК (Россия). Остальные шесть мест в турнире не разыгрывались.

Среди 235 команд, участвовавших в турнире, сборная команда ПАО «ММК» заняла 25 место.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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