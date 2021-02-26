Полицейскому из Челябинска предъявили обвинение в смертельной аварии

В Челябинской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, обвинение предъявлено сотруднику отдела полиции «Советский» УВД по Челябинску.

По данным следствия, 22 февраля этого года в период времени с 20:00 до 20:40 на автодороге около дома №11 по улице Кузнецова мужчина, управляя легковым автомобилем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Соларис». После совершения ДТП полицейский скрылся с места происшествия.

В результате ДТП получил смертельные травмы пассажир автомобиля «Лада Гранта». Девушка-пассажир, находившаяся в салоне автомобиля «Соларис», доставлена в реанимационное отделение больницы с открытой черепно-мозговой травмой.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Южноуральцев, обладающих какой-либо информацией о ДТП, записями камер авторегистраторов просьба сообщить в следственный отдел СКР Советского района Челябинска по телефонам: 266-00-93, 266-69-46, 266-70-98.

Челябинск, Виктор Елисеев

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