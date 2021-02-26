Жительницу Южного Урала будут судить за получение пособий на выдуманного ребенка

Жительница Еманжелинска предстанет перед судом за незаконное получение пособий от государства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия женщина в 2015 году обманом оформила в органах ЗАГС фиктивное свидетельство о рождении на якобы родившегося у нее в домашних условиях второго ребенка и впоследствии незаконно получила средства материнского капитала в размере 453 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, в 2015-2021 годах она получила 80 тысяч рублей в качестве социальной выплаты семьям, имеющим несовершеннолетних детей. А в 2020 году – еще 25 тысяч рублей в качестве дополнительных мер поддержки семьям, имеющим детей.

В рамках расследования уголовного дела на имущество мошенницы – дом стоимостью 1,5 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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