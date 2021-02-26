В Карталах женщина заблудилась в метель и замерзла на улице

В Челябинской области женщина погибла, заблудившись в пургу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 23 февраля, когда Южный Урал накрыли сильные снегопады и ветер.

66-летняя жительница Карталинского района в метель возвращалась домой с работы в котельной. Женщина вызвала такси, но довезти ее до конечной точки маршрута водитель не смог из-за нулевой видимости. Покинув такси, карталинка не сумела найти путь домой. Поняв, что заблудилась, она позвонила на телефон 112.

Как сообщили в администрации района, диспетчер ЕДДС сказал женщине оставаться на месте. Но, прибыв к месту вызова через 10 минут, полиция и сотрудники МЧС не смогли ее найти. Карталинку искали четыре часа. Лишь к утру тело замерзшей женщины обнаружили в поле в нескольких километрах от дома.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, вызов в полицию поступил сразу от ЕДДС и от высадившего карталинку таксиста, переживавшего, что она отправилась до дома пешком в метель.

По факту гибели пожилой женщины СКР начал доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.02.21

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