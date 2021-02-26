Город, из которого нужно скорее уехать: известный журналист рассказал о Челябинске

Челябинск – это город Челябинск с антуражем из фильма «Груз 200», из которого нужно поскорее уехать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впечатлениями о южноуральской столице поделился известный российский журналист и блогер Алексей Пивоваров. Он выложил в Instagram фотографию города с высоты птичьего полета и сопроводил ее комментарием:

«С какой бы стороны ты не подъезжал к Челябинску, везде видишь один огромный завод (хотя, на самом деле, их там несколько). Везде видишь трубы, сизый дым, заводские микрорайоны и старые советские трамваи. Все, что мы вкладываем в словосочетание «заводской город», – это и есть Челябинск.



Челябинск – это очевидные проблемы с экологией. Среда – только в смысле окружающей среды, а не городской инфраструктуры. Люди, которые суровыми условиями выкованы в настоящих борцов и сражаются за свои права, за свои улицы, за экологию и, в том числе, за право считать Челябинск нормальным городом. При том что, откровенно говоря, Челябинск производит впечатление места, из которого нужно поскорее уехать.



Челябинск – это фильм Балабанова. Если представить максимально балабановский город России, то это не Питер, как многие считают, а именно Челябинск, с антуражем из фильма «Груз 200». Все эти бесконечные прямые улицы, над которыми местами извиваются трубопроводы. Это суровый городской транспорт. Это разлитое в воздухе ощущение легкой угрозы.



Мы в Челябинске недавно снимали урбаниста Льва Владова для выпуска про дороги. И он тогда сказал важную вещь, что современный город «должен думать за дураков» и спасать от ошибок даже самых невнимательных. Вот от Челябинска прямо противоположное ощущение: если ты расслабишься, он тебя сразу накажет.



Из интересного я бы отметил район ЧМЗ, который застраивали в послевоенное время, в том числе силами пленных немцев. В «немецком квартале» очень стоят необычные дома из пористого кирпича. Похоже на такой помрачневший насупившийся Гамбург».

Часть челябинцев на Пивоварова ожидаемо обиделась: «Преувеличено про мрачность и уж тем более про Балабанова», – говорят горожане.

«Фильм Балабанова – это Москва. Это говорит вам человек, переехавший из Челябинска в столицу три года назад. Челябинск самый красивый город, улицы, парки, озера. Как я поняла, это своеобразный хайп медиаперсонам обосрать Челябинск и сказать, что он ужасен. Вы давно были за пределами ТТК?»

«У нас в центре города есть настоящий большой реликтовый сосновый бор. Да, его потихоньку вырезают и застраивают, но лес на удивление все еще растет. А вообще в Челябинске много хороших и умных людей. И уезжать отсюда не так уж и сильно хочется».

«Всегда считала, что мой родной город выдавливает из себя тех, кто от природы не приспособлен в нем жить. Все тонкие творческие натуры отсюда уезжают, сверкая пятками, и только мы, люди приземленные и не особо приверженные эстетике, здесь остаемся».

«У меня вопрос к автору заметки: Вы в первый раз выехали из Москвы в Россию, что так удивляетесь ее реалиям? Или лукавите? А в Череповец или Ленинск-Кузнецк Вы не ездили? А давно Вы были в Красноярске или Иркутске? Чита или Хабаровск Вас также удивят? Новосибирск? Алексей, не кажется ли Вам, что москвичам иногда полезно поездить по стране, пожить в российских городах, хотя бы, чтобы понять, почему в России их так не любят?»

Однако многие автора поста поддержали:

«Привет из Челябинска. Все еще хуже, если попытаться здесь пожить...»



«Этот город – самый лучший город на Земле. Все, что плавало в Миассе, ходит по земле».

«Жаль нет фото «Челябинск днем. Смог, заборы, спилены все деревья», а также фото «Все благоустройство в городе ведется через исправительную колонию».

«Помню в 2000 году в Челябинск приезжали из других городов типа Череповец, Калининград, Учалы, Подмосковья, да много откуда и удивлялись, какой Челябинск крутой и как у них все печально.

И вот на дворе 2020, и, уже приезжая из Челябинска в эти города, ты понимаешь, что они преобразились и уже стали крутые, а мой родной город Челябинск так и замер в своем 2000-ом году.

А ведь Челябинск один из 16 городов миллионников РФ и на 7 месте по населению.

Так почему всё так?

Не хватает бюджета?

Нет, он у города даже профицитным бывает, не говоря о миллиардных дотациях на ШОС/ БРИКС и другие мероприятия мирового уровня, проходившие в городе (а на все такие мероприятия выделяют федеральный бюджет).

Возможно, дело в воровстве?

Мэр Тарасов (1991 – 2005) – фигурант уголовного дела.

Юревич (2005 – 2010) – уголовка.

Давыдов (2010 – 2014) – уголовка.

Тефтелев (2014-2018) – уголовка.

Елистратов (2018-2019) – фигурант уголовного дела.

Котова 2019-???

Возможно.

Но скорее наплевательское отношение и нежелание слушать граждан города.

Простой пример (из года в год одно и то же): наступила неожиданно зима, дороги не чищены.

Вода стоит на улицах – опять «неожиданность».

Ещё при мэре Тарасове в Челябинске была проблема с ливнёвками.

По всему городу лужи и грязь.

Очень часто видно огромную лужу – болото, а рядышком, на возвышении, решетка ливневой канализации.

Обычная реакция властей: «Вы же не эксперт, и у вас нет профильного образования».

Так вот, если вы видите г…, вам не нужно быть экспертом по нему, что бы понять что это г…»

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.02.21

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