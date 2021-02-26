Челябинские коммунисты выступили против установки памятника Александру II

Представители компартий выступили против установки в Челябинске памятника Александру II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 февраля на митинге, посвященном Дню рождения Красной армии, состоялось подписание обращения к главе Челябинска Наталье Котовой с требованием отказаться от установки на Алом поле памятника императору Александру II. Об этом сообщается в интернет-сообществе одной из коммунистических партий.

Идея ожидаемо показалась представителям многочисленных компартий неуместной. Однако больше всего их возмутило, что установку памятника русскому царю чиновники города согласовали еще в прошлом году – до общественного обсуждения.

Коллективное требование 24 февраля было передано в администрацию Челябинска. Количество подписей под обращением противники установки монумента не уточняют.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.02.21

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