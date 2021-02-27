Челябинские школьники продолжают сидеть дома

В школах Челябинска отменили занятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 27 февраля, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах с 1 по 9 классы первой и второй смен.

В ночь на субботу столбик термометра опускался к отметке 31 градус мороза. Днем ожидается -13, -15 градусов по Цельсию. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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