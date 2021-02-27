Суточная выявляемость коронавируса на Южном Урале приблизилась к 200

В Челябинской области за сутки выявлен 201 новый случай коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 51 тысяча 952 зараженных. 2 тысячи 246 из них умерли (непосредственно от инфекции – 993).
Челябинск, Февраль, Ольга Арсентьева
Челябинск, Февраль. Другие новости 27.02.21
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