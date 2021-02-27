В последний день зимы Южный Урал завалит снегом

Последний день зимы в Челябинской области будет многоснежным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 февраля на Южном Урале ожидаются сильные снегопады и метели. На юге и крайнем западе температура воздуха днем поднимется почти до нуля, поэтому там будет идти мокрый снег и образуется гололед на дорогах.

На крайнем юге выпадет мокрый снег и, как следствие, будет сильная гололедица на дорогах. Южноуральцам рекомендовано воздержаться от дальних поездок.

Челябинск, Игорь Юров

Челябинск. Другие новости 27.02.21

Суточная выявляемость коронавируса на Южном Урале приблизилась к 200. / Челябинские школьники продолжают сидеть дома. / Челябинские коммунисты выступили против установки памятника Александру II. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»