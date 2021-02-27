В Челябинске прошли акции памяти Бориса Немцова

В Челябинске состоялась акция памяти Бориса Немцова.

Напомним, известный российский политик был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Убийство признали заказным, и в июле 2017 года по обвинению в исполнении заказа 5 человек приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.

В Челябинске почтить память Немцова собирались маршем, но городские власти это мероприятие не согласовали. Тогда организаторы воспользовались своим правом на альтернативную акцию.

По итогам митинга, состоявшегося в парке Гагарина, была принята резолюция:

«Мы, жители Челябинска, открыто заявляем о том, Россия должна быть свободной страной, где нет политзаключенных. Где любой гражданин может свободно выражать свое мнение и жить без страха!

Мы требуем:

1) Освобождения всех политических заключенных в России.

2) Освобождения и отмены всех приговоров в отношении необоснованно задержанных на акциях протеста 2012, 2019-2021 гг.

3) Международного расследования отравления А. Навального, убийства Б. Немцова, а также всех политических убийств в современной России.

4) Прекращения препятствования мирным протестам, митингам, шествиям и собраниям и расследования всех случаев необоснованного применения силы на акциях протеста.

5) Проверки и расследования всех имеющихся фактов необоснованного насилия, провокаций и превышения должностных полномочий сотрудников правоохранительных органов на мирных акциях 23 и 31 января 2021 года в Челябинской области».

Организаторы сообщают, что в течение следующей недели свою подпись под резолюцией сможет поставить любой желающий. Для этого нужно прийти в офисе Челябинского отделения «Яблока» (пр. Ленина – 21-в, оф. 707, тел. 8- 908-055-54-94 ) в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

Резолюцию собираются отправить в прокуратуру Челябинской области в поддержку ранее поданного обращения с требованием провести проверку всех имеющихся фактов необоснованного насилия, провокаций и превышения должностных полномочий сотрудников правоохранительных органов на мирных акциях 23 и 31 января 2021 года в Челябинской области.

Кроме того, в память о Немцове челябинцы возложили цветы к памятнику Орленку и провели одиночные пикеты на площади Революции.

Челябинск, Павел Зварзин

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