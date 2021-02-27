В Челябинске восьмилетнего ребенка заставили отвечать за ДТП с участием BMW

В Челябинске восьмилетнего велосипедиста заставили отвечать за ДТП с участием BMW.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент с автомобилем произошел в мае прошлого года в одном из садовых товариществ. На узкой садовой дороге иномарка не смогла разминуться с велосипедом.

На Т-образном перекрестке в условиях ограниченной видимости (как это часто бывает в садах, обзор закрыт домом или забором участка) автомобиль поворачивал налево, а мальчик – направо. И по идее они не должны были создать друг другу помехи. Но они столкнулись. Версии участников ДТП расходятся. Водитель BMW утверждает, что, выехав на перекресток и увидев ребенка, остановился, а велосипедист продолжил движение и врезался в авто.

По словам матери мальчика, ссылающейся на рассказ ребенка, все было несколько иначе: ребенок на велосипеде ехал по правой стороне дороги и поворачивал направо, а иномарка, которой не хватало места для поворота, срезала угол, фактически выехав на сторону встречного движения. А после столкновения водитель BMW сдал назад. Родителям мальчика он сказал, что сотрудники ГИБДД на вызов не приехали, поэтому он оформил ДТП с помощью аварийного комиссара. Однако мать велосипедиста считает, что автовладелец не стал вызывать ГИБДД, чтобы скрыть реальную картину произошедшего. Но в протоколе ДТП все же зафиксирован факт: следы торможения задних колес при оформлении документа оказались на уровне переднего колеса стоящей иномарки.

«Водитель, видимо, пытался ввести всех в заблуждение и отъехал с места назад, – цитирует 74.ru адвоката семьи ребенка Бориса Стукова. – В итоге сам вырыл себе яму, потому что с той позиции, в которую он поставил машину, не открывается видимость на пересекаемый проезд. А значит, с этой точки водитель BMW еще не видел ребенка и не мог, как он описывает, затормозить из-за обнаружения опасности».

Юрист подчеркивает: характер повреждений автомобиля опровергает версию водителя: если бы ребенок наехал на стоящую иномарку, то остались бы отметины от точечного удара, а у BMW есть повреждения в районе переднего зеркала и продольные царапины и вмятины вдоль всего левого борта. Это наводит на мысль, что удар был скользящим и автомобиль во время столкновения двигался.

Однако суд встал на сторону владельца иномарки и признал ребенка виновным в нарушении Правил дорожного движения: велосипедист не уступил дорогу помехе справа и не применил экстренное торможение. Первое утверждение вызывает большие вопросы: если ребенок двигался навстречу иномарке, а у машины поцарапан левый бок, то о какой помехе справа идет речь?

«Виновность водителя BMW даже не рассматривалась...», – утверждают родители мальчика. Суд не анализировал, сделал ли мужчина все возможное, чтобы предотвратить наезд и оставить ребенку достаточно место для поворота, не исследован вопрос видимости пересекаемой проезжей части: мог ли водитель BMW увидеть ребенка заранее и остановиться так, как он описывает, мог ли мальчик вовремя остановиться, если BMW появился внезапно?

Наконец, водитель отъехал с места столкновения и не стал вызывать ГИБДД, хотя ДТП с велосипедистами не подпадают под действие европротокола, поэтому оформлять документы должен был не аварийный комиссар, а сотрудники инспекции.

Кстати, водитель BMW потребовал с семьи ребенка 100 тысяч рублей: 70 тысяч в качестве компенсации нанесенного ущерб, остальное – судебные издержки. Суд снизил сумму иска и обязал родителей велосипедиста выплатить владельцу иномарки 72 тысячи рублей.

Семья обжалует вердикт в Челябинском областном суде.

Челябинск, Павел Зварзин

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