Число жертв коронавируса в Челябинской области достигло 1 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 194 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 52 тысячи 146 зараженных. 2 тысячи 56 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 1).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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