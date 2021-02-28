В густонаселенном районе Челябинска второй раз за неделю открыли стрельбу

В челябинском микрорайоне Чурилово второй раз за неделю открыли стрельбу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на воскресенье. По словам жителей микрорайона, кто-то кричал и стрелял под окнами дома № 47 по улице Трашутина. Жильцы вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что вызов поступил около полуночи. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили во дворе мужчину с пневматическим пистолетом. Поскольку заявлений о порче имущества не поступало, оснований для его задержания не нашли – просто провели беседу и отпустили.

Напомним, неделю назад в том же Чурилово пьяный мужчина открыл с балкона стрельбу из гладкоствольного оружия и повредил несколько припаркованных во дворе автомобилей.

Отметим, что Чурилово – один из быстро растущих жилых массивов Челябинска. Здесь строится, в основном, жилье эконом-класса, в том числен и для переселенцев из ветхо-аварийных домов.

Челябинск, Павел Зварзин

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