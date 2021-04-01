Более 350 неисправных автобусов выявили в Челябинске с начала года

С начала года ГИБДД Челябинска выявила больше 350 автобусов с техническими неисправностями.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, с начала текущего года сотрудниками ведомства выявлено и привлечено к административной ответственности более 4 тысяч 500 водителей автобусов.
На территории города продолжаются специальные мероприятия с целью устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта. В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД контролируют соблюдение ПДД водителями пассажирского транспорта, проводят проверки на маршрутах. Так же пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделяют техническому состоянию автомобилей, которые в ряде случаев очень сильно изношены и устарели.
В январе-марте 2021 года выявлено более 350 автобусов с техническими неисправностями, из которых эксплуатация 17 была запрещена. Более 200 водителей автобусов были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.
Челябинск, Виктор Елисеев
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