Более 350 неисправных автобусов выявили в Челябинске с начала года

С начала года ГИБДД Челябинска выявила больше 350 автобусов с техническими неисправностями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, с начала текущего года сотрудниками ведомства выявлено и привлечено к административной ответственности более 4 тысяч 500 водителей автобусов.

На территории города продолжаются специальные мероприятия с целью устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта. В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД контролируют соблюдение ПДД водителями пассажирского транспорта, проводят проверки на маршрутах. Так же пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделяют техническому состоянию автомобилей, которые в ряде случаев очень сильно изношены и устарели.

В январе-марте 2021 года выявлено более 350 автобусов с техническими неисправностями, из которых эксплуатация 17 была запрещена. Более 200 водителей автобусов были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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