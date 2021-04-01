В трамваях и троллейбусах Челябинска подорожал проезд

На электротранспорте Челябинска отказались от проезда за 20 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятный сюрприз ожидал сегодня, 1 апреля, жителей Челябинска, оплачивающих проезд в трамвае или троллейбусе по транспортной карте.

Как рассказали горожане в социальных сетях, вместо привычных 20 рублей с их карт списали куда большие суммы: от 20 рублей 70 копеек до полной стоимости поездки (23 рубля).

Оказалось, что с сегодняшнего дня прекратила действие акция, в рамках которой при оплате транспортной картой на маршрутах электротранспорта поездка стоила 20 рублей. С 1 апреля рассчитываться за проезд челябинцам придется на общих условиях. Стоимость поездки будет зависеть от суммы пополнение транспортной карты: 20 рублей 70 копеек при пополнении от 700 рублей, 21 рубль 85 копеек – от 500 рублей, 22 рубля 31 копейка – от 300 рублей, 23 рубля – до 300 рублей.

При этом никто заранее не удосужился сообщить о неприятном изменении стоимости проезда.

Зато продолжит действовать часовой билет. При расплате транспортной картой он будет оформляться автоматически, и при пересадке в течение часа на другой маршрут с карты будет списана сумма, которой недостает до 25 рублей (например, при оплате первой поездки в 21,85 доплатить придется 3 рубля 15 копеек).

Челябинск, Виктор Елисеев

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