В Челябинске на весь день отключат светофор на оживленном перекрестке

В течение рабочего дня в Челябинске будут отключены два светофора.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, сегодня, 1 апреля, светофорные объекты будут отключены на следующих участках:
с 8:00 до 17:00 ул. Овчинникова в районе дома №12;
с 9:00 до 17:00 пр. Победы – ул. Бажова – ул. Танкистов (работа на электросетях).
Челябинск, Виктор Елисеев
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