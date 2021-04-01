В Челябинске на весь день отключат светофор на оживленном перекрестке

В течение рабочего дня в Челябинске будут отключены два светофора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, сегодня, 1 апреля, светофорные объекты будут отключены на следующих участках:

с 8:00 до 17:00 ул. Овчинникова в районе дома №12;

с 9:00 до 17:00 пр. Победы – ул. Бажова – ул. Танкистов (работа на электросетях).

Челябинск, Виктор Елисеев

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