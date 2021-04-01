В Челябинске на полмесяца закроют движение трамваев по улице Российская

В Челябинске до середины апреля будет закрыто движение трамваев под одной из улиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 21 часа 1 апреля и до завершения работ на инженерных сетях (ориентировочно до 15 апреля) закрывается движение трамваев по улице Российская.

Трамваи будут работать по следующей схеме:

Маршрут №6 ЧТЗ – Горького – пр. Победы – Кирова – Медгородок

Маршрут №7 ДС ЧЭМК – Площадь Павших Революционеров (челнок 1341+1342). Движение челнока будет выполняться по восточному пути.

На участке улицы Российской от ЧГРЭС до ДС ЧЭМК и от Площади Павших Революционеров до улицы Труда движение трамваев будет закрыто.

Челябинск, Виктор Елисеев

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