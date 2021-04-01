Верю – не верю: В Челябинской области живет больше мобильных сов, чем жаворонков

На Южном Урале живет больше сов, чем жаворонков. К такому выводу пришли связисты, проанализировав мобильную активность абонентов. Жители Челябинской области предпочитают вечерние беседы и общение в мессенджерах утренним чатам и звонкам. Особенно разговорчивы южноуральцы по понедельникам, а в воскресенье – в основном уходя в онлайн.

Что из перечисленных фактов миф, а что реальность? В Международный день смеха аналитики МегаФона поделились необычными данными о мобильной жизни абонентов. С помощью инструментов Big Data специалисты проанализировали обезличенную информацию пользователей и, обнаружив интересные тенденции, предложили читателям РИА «Новый День» проверить их выводы на практике, сравним с собственными предпочтениями и привычками друзей и знакомых.

Самый популярный день для общения – понедельник

Именно первый день недели предпочитают абоненты МегаФона. Меньше всего челябинцы созваниваются в воскресенье. Пик голосовой активности на Южном Урале приходится на 19:00, что вполне очевидно: у городского населения подходит к концу рабочий день. Только в прошлом месяце южноуральцы проговорили 27,5 тысяч часов в период с 19:00 до 20:00.

Пусть говорят: челябинские мужчины стали словоохотливее

По статистике, женщины в 2 раза разговорчивее мужчин. Они произносят около 20 тысяч слов в день, в то время как сильной половине человечества для общения достаточно 7-10 тысяч слов в сутки. Однако по данным МегаФона, в Челябинской области мужчины проводят за телефонными беседами практически столько же времени, что и дамы. В среднем за сутки, в этом году мужчины говорят по мобильному всего на 3 минуты меньше, чем женщины. При этом, сильный пол лидирует по онлайн-общению. В интернете мужчины Южного Урала тратят на 7% больше трафика.

Мобильные «совы» обошли «жаворонков»

Согласно опросам ФОМ, 37% россиян считают себя «жаворонками», а «совами» – 45%. Абоненты МегаФона общероссийский тренд подтверждают. По данным связистов, судя по мобильным биоритмам пользователей в Челябинской области также больше сов, чем жаворонков. Вечером количество звонков, как и интернет-сессий, чатов в WhatsApp в сети оператора возрастает по сравнению с утренними часами. Так, голосовое общение ночных пернатых увеличивается в среднем на 3%, а вот выходы в глобальную сеть на 16%.

«То, что еще вчера могло показаться мифом – сегодня стало частью нашей жизни. Изменились технологии, инструменты общения, а вместе с ними и наши привычки. Совы или мобильные жаворонки, мужчины или женщины, пользователи Android или iOS, жители севера или более южных территорий – независимо от индивидуальных биоритмов все наши пользователи не представляют своей жизни без гаджетов и скоростного мобильного интернета и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни», – резюмировали аналитики МегаФона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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