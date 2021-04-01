«Как будто бы это не Россия…» Один из поселков Челябинска живет во тьме (ВИДЕО)

Жители Курчатовского района Челябинска боятся выходить на улицу с заходом солнца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше трех лет обитатели бывшего «военного городка» рядом с поселком Шагол вынуждены мириться с отсутствием уличного освещения. При этом ни власти Челябинска, ни власти Курчатовского района не могут сказать горожанам, кто должен решать эту проблему. Отчаявшиеся челябинцы опубликовали в социальных сетях видеообращение. Только кому его адресовать, непонятно.

«Уже более трех лет наши улицы – улица Бурденюка и улица Героя России Молодова – не освещаются. Никто не следит за светильниками, они не включаются, дети наши ходят в темноте», – жалуются жители «городка».

Правда, не так давно у горожан затеплилась надежда: в середине февраля этого года на улице Бурденюка загорелись несколько десятков фонарей. Но радовались челябинцы недолго: во время бури, разразившейся 23 февраля, светильники оказались обесточены.

Часть из них подключили достаточно быстро. Но только над парковкой автомобилей сотрудников ЧВВАКУШ. Улица вдоль жилого сектора вновь погрузилась во тьму. А во дворах поселка об уличном освещении даже не вспоминали.

Жители «городка» обращались в мэрию Челябинска, к руководству летного училища, но результатов эти обращения не принесли. К кому взывать, чтобы свет вернулся на улицы поселка, челябинцы не знают.

Между тем, по темным улицам вынуждены возвращаться домой с учебы дети. А пенсионеры попросту боятся выходить из дома после захода солнца.

«Как будто бы это не Россия», – возмущаются челябинцы

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.21

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