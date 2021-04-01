«17 беспорядочных ударов ножом». Южноуралец отправится в колонию за жестокую расправу с женой

Житель Сатки осужден за убийство супруги.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал 31-летнего местного жителя виновным в убийстве.
Судом установлено, что в декабре 2019 года мужчина в ходе совместного распития спиртных напитков совершил убийство на почве ревности 33-летней супруги.
В ходе произошедшей ссоры женщина раздетая выбежала на улицу, но муж догнал ее и нанес не менее 17 беспорядочных ударов ножом.
В результате женщина скончалась от острой кровопотери.
В суде мужчина признавал вину частично, считая, что совершил преступление в состоянии аффекта, однако судебно-психиатрической экспертизой установлено, что он вполне осознавал свои действия, а убил супругу в состоянии простого алкогольного опьянения.
Трое детей 13, 8 и 2 лет переданы под опеку матери погибшей.
Виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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