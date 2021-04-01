Рыбаки-любители заявили об угрозе замора рыбы в озерах Южного Урала

Южноуральские рыбаки рассказали об острой нехватке кислорода в озерах региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рыбаки любители обратились к правительству Челябинской области с требованием наладить взаимодействие государственных органов для предотвращения массового замора рыбы.

В региональном комитете рыболовства, рыбоводства и охраны природы напомнили, что нынешняя зима была достаточно морозной и снежной.

«Толщина льда на некоторых озерах достигает метра. В большинстве озер на сегодняшний день ощущается острая нехватка содержания кислорода в воде. Казалось бы, наши оппоненты-предприниматели должны быть заинтересованы в сохранении своей рыбы в озерах. Ан нет. Таскают тралы, баламутят донные отложения, поднимают углекислый газ. Видимо, им важно, что осядет в их кармане сегодня. И глубоко плевать на то, что будет с озером завтра», – возмущаются рыбаки-любители.

Решение проблемы нехватки кислорода в воде легко решить с помощью пропила определенного количества отверстия во льду водоема – размером 0,5 на 2,5 метра, отмечают общественники. Температура воздуха уже плюсовая, замерзать они вряд ли будут. Насыщение воды кислородом будет происходить намного лучше.

При этом, по сведениям Росрыболовства, к ним ежедневно поступают сообщения о заморных явлениях на 4-5 водоемах Южного Урала. Однако эта информация только фиксируется. Действий по спасению рыбы предприниматели, арендующие озера, не предпринимают, считают рыболовы.

Между тем, такими действиями могут быть временный запрет на промышленное рыболовство и мелиоративные работы (до окончания ледостава), совместная с МЧС деятельность по предотвращению заморов в озерах области (пропил майн на водоемах), привлечение к этой работе ФГБУ «Главрыбвод», а также контроль за выполнением мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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