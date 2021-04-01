Экс-замминистра строительства Челябинской области выпустили из СИЗО

Бывшая высокопоставленная чиновница правительства Южного Урала с подельником вышли из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд изменил меру пресечения для бывшей замминистра строительства и инфраструктуры Татьяны Антоновой и экс-директор «Челябоблинвестстроя» Алексея Абаимова, обвиняемых в получении и даче взятки.

Напомним, Антонова была задержана 3 апреля прошлого года по обвинению в получении взятки в 2,2 миллиона рублей от Абаимова – руководителя подрядчика строительства биатлонного центра в Златоусте, которое было сорвано.

После этого чиновницу уволили из регионального минстроя. Она пыталась оспорить содержание под стражей, но безуспешно.

Лишь почти год спустя Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил для обоих фигурантов меру пресечения на запрет определенных действий. Оба были освобождены из-под стражи в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.21

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