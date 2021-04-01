Губернатор Челябинской области назначил двух министров

Главы минстроя и минспорта Южного Урала избавились от приставки «и.о.».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер произвел ряд кадровых назначений в составе регионального правительства.

Юлий Элбакидзе назначен на должность министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Максим Соколов стал министром физической культуры и спорта региона.

Напомним, что назначенные министры с 25 декабря работали в статусе исполняющих обязанности руководителей ведомств.

Станислав Харченко назначен на должность первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Инна Подшивалова заняла кресло заместителя регионального министра сельского хозяйства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.21

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