Губернатор Челябинской области назначил двух министров

Главы минстроя и минспорта Южного Урала избавились от приставки «и.о.».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер произвел ряд кадровых назначений в составе регионального правительства.
Юлий Элбакидзе назначен на должность министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Максим Соколов стал министром физической культуры и спорта региона.
Напомним, что назначенные министры с 25 декабря работали в статусе исполняющих обязанности руководителей ведомств.
Станислав Харченко назначен на должность первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Инна Подшивалова заняла кресло заместителя регионального министра сельского хозяйства.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 01.04.21
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