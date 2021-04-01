Жители Миасса не верят в разрешение конфликта вокруг Атлянской поймы без вмешательства губернатора

Жители Миасса просят главу Южного Урала разобраться с загрязнением подземного водоема.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Миассе разгорелся скандал вокруг ситуации с подземным водоемом Атлянская пойма – источником питьевой воды муниципалитета. Водоснабжающее предприятие города заявила о резком падении качества подземных вод из-за попадания нечистот.

Городские депутаты попросили прокомментировать ситуацию главу Миасса Григория Тонких, но во время голосования по внесению в повестку этого вопроса почти треть парламентариев отказались поддержать изменения в повестке.

Сегодня стало известно, что жители нескольких поселков, расположенных рядом с поймой потребовали вмешательства в ситуацию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, направив ему соответствующее письмо.

«На протяжении многих лет идет слив централизованной канализации и неочищенных сточных вод в поселке Хребет, в котором проживает более 800 человек, в реку Каменка и далее в реку Сыростан, – цитирует послание издание «Знак». – По нашей информации, очистные сооружения в поселке не работают, а решение Миасского городского суда по иску прокуратуры не исполняется. При этом администрацией Миасского городского округа ежегодно заключаются муниципальные контракты на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования очистных сооружений поселка Хребет. В оплату по этим контрактам расходуются миллионы рублей бюджетных средств на обслуживание очистных сооружений. Без оборудования этих очистных блоками биологической очистки, обеззараживания и доочистки, канализационные стоки неизбежно загрязняют водоем, в который они стекают, что подтверждает зловонный запах от речки Каменка на всем протяжении от КНС Хребта до впадения в Сыростан. В социальных сетях мы неоднократно видели информацию Миасского водоканала о том, что качество воды на водозаборе Миасса ухудшается в последнее время в значительной степени. Считаем, что неисполнение решения суда, сброс неочищенных сточных вод и канализации в реку Каменка поселка Хребет в значительной степени явилось причиной загрязнения питьевого источника Миасса».

Интересно, что решение суда, на которое ссылаются авторы обращения, было принято еще в 2014 году. Но до сих пор оно не исполнено, несмотря на все заверения чиновников, включая нынешнего мэра г-на Тонких.

Не обошли вниманием южноуральцы и горнолыжный курорт «Солнечная долина». Авторы послания напоминают, что и на территории рядом с курортом выявляются нарушения, в том числе касающиеся сброса сточных вод через прилегающий ручей.

По данным издания, чиновники регионального правительства уже приступили к изучению конфликта, но открыто вмешиваться в ситуацию пока не собираются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.21

Биометрический контроль мигрантов ради безопасности россиян предлагает ввести Дмитрий Певцов. / Губернатор Челябинской области назначил двух министров. / Экс-замминистра строительства Челябинской области выпустили из СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»