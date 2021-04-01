На Южном Урале изменилась схема весенней охоты на птиц

В Челябинской области меняется схема весенней охоты на птиц. До сих пор сезон начинался в 2 этапа, начиная с с третьей субботы апреля. Теперь регион разделили на 3 зоны – южную, среднюю, северную. У каждой будут свои сроки охоты.

Как сообщили РИА «Новый День», в министерстве экологии Челябинской области, в южную зону вошли охотничьи угодья, расположенные в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Чесменском районах. Здесь охота на самцов тетерева на току и на селезней из укрытия с чучелом уток будет открыта с 10 апреля и продлится 10 дней.

В средних районах области (охотничьи угодья Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского районов, а также Копейска и Южноуральска) отстрел пернатых будет разрешен с 17 по 26 апреля. Речь идет об охоте на самцов тетерева на току, самцов глухаря на току, вальдшнепа на вечерней тяге и на селезней из укрытия с чучелом уток.

В северной части области охота на самцов тетерева на току, самцов глухаря на току, вальдшнепа на вечерней тяге и на селезней из укрытия с чучелом уток будет открыта с 24 апреля в течение 10 календарных дней. К северным районам области относятся охотничьи угодья, расположенные на территориях Ашинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского муниципальных районов Челябинской области, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, Кыштымского, Миасского, Усть-Катавского, Снежинского городских округов.

«Разделение области на три зоны и изменение сроков охоты связано с необходимостью проведения охоты вне пожароопасного периода в лесах, – пояснили в минэкологии. – Федеральные правила охоты с 2021 года предоставили возможность более широкой корректировки сроков. Весенняя охота будет проводиться на неделю раньше обычного, что создаст более благоприятные условия для сохранения птиц гнездующихся на Южном Урале и выведения ими потомства».

В ведомстве напомнили, что за нарушения установленных правил охоты может грозить административный штраф и аннулирование лицензии на срок от 1 года до 2 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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