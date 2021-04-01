Министра экологии Челябинской области подозревают в сговоре с мусорным регоператором

Главу южноуральского минэкологии Сергея Лихачева обвинили в сговоре в коммерческой компанией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление с просьбой проверить взаимоотношение министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева и регионального оператора по обороту твердых коммунальных отходов сразу в нескольких кластерах региона – компанией «Центр коммунального сервиса» – в ГУ МВД направила ассоциация «Чистая среда», объединяющей компании-операторы рынка ТКО.

Южноуральцы обращают внимание полиции на неоднократные нарушения ЦКС условий соглашения с Челябинской областью: периодические срывы графика вывоза мусора, отсутствие инвентаризации контейнерных площадок, нарушения на торгах и долги перед операторами обработки и захоронения ТКО.

«При таких обстоятельствах, по нашему мнению, в действиях должностных лиц министерства в том числе министра, усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 247, 293 УК РФ, – цитирует текст заявления сайт «ПравдаУрФО». – На основании вышеизложенного, в пределах вашей компетенции прошу разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в соответствии с вашими полномочиями».

Челябинск, Виктор Елисеев

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