Робот ММК помогает «Мицубиси»

Программный робот RPA, разработанный в Группе ММК, собирает информацию для ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Центр технологий роботизации «Некст» (ООО «ММК-Информсервис», входит в Группу ПАО «ММК») в рамках пилотного проекта разработал для ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)» программного робота-ассистента, позволяющего искать в интернете необходимую заказчику информацию и оперативно ее обрабатывать.

Оперативное получение информации онлайн для многих компаний является важным направлением, влияющим на операционные показатели. Роботизация делает этот процесс более эффективным, быстрым и точным.

В основу программного робота, которого ЦТР «Некст» разработал для ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)», положен алгоритм, позволяющий находить, обрабатывать и отправлять сотрудникам компании по электронной почте актуальную информацию по ключевым словам, указанным пользователем, за обозначенный им промежуток времени.

Выполняя задачу оперативного поиска актуальных данных для информирования сотрудников компании-заказчика, робот значительно снижает трудозатраты. Поиск занимает намного меньше времени, чем в случае его выполнения человеком. Возможность быстрой обработки больших массивов информации – важное преимущество технологии программной роботизации RPA. При этом программный робот прост в использовании, работа с ним не требует от сотрудников специальных знаний.

Робот имитирует действия человека, взаимодействуя с сайтом через пользовательский интерфейс. Это позволяет не перегружать ресурс и не прибегать к прямой интеграции с сайтом через API.

«Для ПАО «ММК» цифровизация является приоритетным направлением развития и драйвером роста компании, – отмечает главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов. – Это подтверждает принятая в 2020 году Стратегия развития ПАО «ММК», в которой цифровизация выступает как один из инструментов достижения стратегических целей компании».

В основе цифровизации ММК – более ста проектов цифровой трансформации, затронувших почти два десятка основных функциональных областей деятельности компании. В числе приоритетных направлений – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, использование технологий искусственного интеллекта для решения задач моделирования и прогнозирования технологических и бизнес-процессов, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов.

ЦТР «Некст» создан на базе компании ООО «ММК-Информсервис», входящей в Группу ПАО ММК, и занимается реализацией проектов RPA любой сложности для компаний со всей страны. С 2018 года командой ЦТР «Некст» реализовано большое количество крупных проектов RPA.

ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)» полностью принадлежит Мицубиси Корпорейшн (Япония), глобальной интегрированной корпорации, которая развивает бизнес и управляет предприятиями практически во всех отраслях, с офисами и филиалами в 90 странах и регионах и примерно 1 700 компаниями группы по всему миру.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.21

«Три десятилетия национального предательства»: эксперты назвали главное кредо российских чиновников – «хватай, воруй и беги». / Министра экологии Челябинской области подозревают в сговоре с мусорным регоператором. / В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов для «нерадивых родителей». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»