В Верхнеуральске суд отменил решение следователя о прекращении уголовного дела в отношении чиновников

Суд обязал СКР возобновить уголовное дело в отношении верхнеуральских чиновников, нарушивших права детей-сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Верхнеуральского районного суда, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры района об отмене постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного следователем Ленинского межрайонного следственного отдела СКР в 2019 году.

Дело было возбуждено в отношении действующих и бывших чиновников администраций Верхнеуральского района и города Верхнеуральска, принявших решение об изменении статуса индивидуального жилого дома на многоквартирный, вводе его в эксплуатацию и признании его соответствующим требованиям, предъявляемым к благоустроенным жилым помещениям в нарушении действующего законодательства.

Речь шла о доме №33 по улице Цветочная в Верхнеуральске, построенном для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Прокуратура района сочла решение о прекращении расследование незаконным и преждевременным. Суд согласился с ее позицией и удовлетворил ходатайство о возобновлении уголовного дела.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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